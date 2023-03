Roma-Juventus, Max Allegri beffato all'ippodromo Capannelle: sconfitta la sua cavalla Estrosa nel premio Ceprano

Grande prima domenica di corse al galoppo all'ippodromo Capannelle, di fatto apertura della stagione primaverile, la più importante dell'anno, quella delle grandi classiche per i tre anni, il Parioli, il Regina Elena e il Derby. Il premio Ceprano che porta anche verso il Regina Elena in Italia è la corsa più importante per le femmine di tre anni sul miglio, l'equivalente delle Mille Ghinee Inglesi.

Sul palo e con elegante scatto risolutore ha prevalso la poco attesa al betting Lacrima d'Amore che ha concesso a Sergio Urru la millesima vittoria in carriera, il segno distintivo dei grandi fantini. Ne ha fatto le spese Estrosa, cara alla passione di Max Allegri, il celebre allenatore della Juventus. Estrosa ha difeso con grinta il suo posto d'onore lasciando dietro, come nell'autunnale Criterium Femminile Hey Honey con Too Clever in buon recupero conclusivo sulla sfortunata Balayage