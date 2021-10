Calcio femminile, Roma: c'è la prima sconfitta. La Juve passa 2-1 al Tre Fontane

Sabato 2 Ottobre 2021, 16:32

Passa la Juve, ma non con merito. Le bianconere di Montemurro la ribaltano nella ripresa, e per le giallorosse, dopo tre vittorie consecutive, è la prima sconfitta in campionato. È amaro il ritorno al Tre Fontane, davanti a 750 spettatori, per la squadra di Spugna, che dopo un primo tempo giocato alla grande, cala nella ripresa, permettendo a Rosucci e Staskova di rendere inutile il vantaggio di Lucia Di Guglielmo, al primo gol in giallorosso, arrivato nella prima parte di gara. Il pari sarebbe stato il risultato più giusto: ma nel finale la Juventus ci ha creduto di più, e al terzo calcio d’angolo consecutivo, ha trovato con l’attaccante classe 2000 della Repubblica Ceca la rete che vale la quinta vittoria di fila in campionato: colpo di testa ad anticipare tutti sul primo palo, e Ceasar non può nulla.

PECCATO ROMA

Un peccato, per la Roma. Che ci ha creduto e, come detto, soprattutto nel primo tempo, ha messo sotto la squadra campione d’Italia. In mezzo al campo Thaisa e soprattutto Greggi hanno sempre trovato il tempo giusto per andare ad attaccare le portatrici di palla bianconere, e Rosucci e Pedersen l’hanno vista poco. Girelli lì davanti non l’ha mai presa, e il vantaggio dell’esterna, dopo un tiro di Serturini respinto da Peyraud, è stata la logica conseguenza di quello che si èvisto.

LA JUVE LA RIBALTA

Nella ripresa è entrata in campo un’altra Juve. Che sin da subito ha messo alle corde la Roma. Il pareggio è arrivato grazie a Rosucci, con una splendida conclusione dal limite che prima ha baciato il palo e poi s’è spenta alle spalle di Ceasar. Spugna ha visto le sue ragazze soffrire e ha cercato la mossa di contenimento, inserendo Soffia per Andressa, ma non ha pagato. Allo scadere Staskova ha gelato il Tre Fontane. E per la Roma il weekend è amaro.