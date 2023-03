Roma, Matic in vantaggio su Wijnaldum: il serbo prenota un posto contro la Juve. Cristante cerca il riscatto

Domenica sera contro la Juventus, José Mourinho schiererà la miglior formazione disponibile. Questo implica che qualcuno che ha giocato a Cremona resterà in panchina, a partire sicuramente da Kumbulla che ha preso il posto di Smalling perché squalificato. Ma non solo, perché a centrocampo potrebbe esserci un avvicendamento tra Matic e Wijnaldum. L’olandese è appena rientrato dall’infortunio alla tibia e non ha ancora il ritmo partita nelle gambe. Nonostante le sue incursioni e il cambio di passo che ha portato al reparto, schierarlo contro i bianconeri potrebbe essere un rischio. Ecco, dunque, che Matic tornerà tra i titolari dopo un turno di pausa. Il serbo, al momento, appare più funzionale e affidabile, non può garantire continuità ma quando è chiamato in causa raramente sbaglia la partita. Voluto in estate da Mourinho e ingaggiato a parametro zero, Nemanja ha dato qualità a un reparto in difficoltà fino alla scorsa stagione.

Ha firmato per un anno, con possibilità di rinnovo automatico al raggiungimento del 50% delle presenze che scatteranno a brevissimo. Accanto a lui ci sarà Cristante reduce da una prestazione insufficiente a Cremona e sostituito al 18’ della ripresa. Insomma, Mourinho riproporrà il centrocampo che ha giocato per tutta la stagione e che al momento gli sembra il più affidabile. Questo non significa che Wijnaldum è stato bocciato, ma che ci vorrà ancora del tempo perché torni quello che era quando si è trasferito dal Psg.

Le probabili formazioni di Roma-Juventus

Roma (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 3 Ibañez; 2 Karsdorp, 25 Wijnaldum, 4 Cristante, 37 Spinazzola; 7 Pellegrini, 21 Dybala; 9 Abraham

A disp: 99 Svilar, 63 Boer, 14 Llorente, 19 Celik, 52 Bove, 62 Volpato, 59 Zalewski, 20 Camara, 92 El Shaarawy, 11 Belotti, 8 Matic, 18 Ola Solbakken.

All.: José Mourinho (Foti in panchina)

Juventus (3-5-1-1): 1 Szczęsny; 6 Danilo, 3 Bremer, 12 Alex Sandro; 11 Cuadrado, 44 Fagioli, 5 Locatelli, 25 Rabiot, 17 Kostic; 22 Di Maria; 9 Vlahović

A disp.: 36 Perin, 23 Pinsoglio, 24 Rugani , 15 Gatti, 10 Pogba , 19 Bonucci, 32 Paredes, 2 De Sciglio , 45 Barrenechea, 16 Iling Jr , 30 Soulé, 18 Kean, 7 Chiesa

All.: Massimiliano Allegri

Arbitro: Maresca (Napoli)

Assistenti: Carbone – Lo Cicero

IV Uomo: Ayroldi

VAR: Aureliano

AVAR: Paganessi

Stadio: Olimpico di Roma

Data e Orario: domenica 5 marzo ore 20.45

Diretta tv e streaming: Esclusiva Dazn