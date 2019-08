Roma, Juan Jesus non molla: «Alle critiche rispondo con il lavoro»

La partita di Juan Jesus contro il Genoa ha mandato su tutte le furie i tifosi della Roma, rimasti attoniti davanti alle tre rimonte degli avversari che hanno portato al definitivo 3-3. Il brasiliano è stato anche colpevole di aver provocato un rigore atterrando Pinamonti in area con una scivolata: «Alle critiche giuste rispondo nell’unico modo che conosco: lavoro, lavoro, lavoro. Si cresce e si migliora. Si lotta per qualcosa in cui si crede». Tra le risposte al post pubblicato Instagram anche quella dell’ex compagno Antonio Ruediger adesso in forze al Chelsea, oltre a quelle di Florenzi e Zaniolo. In attesa che Petrachi porti a Trigoria un nuovo centrale difensivo, sarà proprio il brasiliano a fare ancora una volta coppia con Fazio nel derby di domenica prossima, a meno che Fonseca non voglia schierare al suo posto il nuovo arrivato Mancini. Ultimo aggiornamento: 19:11





