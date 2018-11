Roma, Juan Jesus: «I giovani arrivano in prima squadra senza faticare. A Schick serve fiducia»

C’è una Roma che sta dando segnali di ripresa, quella vista a Mosca è una squadra che può competere per le prime quattro posizioni della Serie A. Tutto sta nell’avere equilibrio e continuità, e quale miglior opportunità per dimostrarli contro la Sampdoria? «Credo che sia una questione di concentrazione perché quando arrivi in Champions sai che è una partita difficile, sai che sono solo sei partite nel girone e sei più concentrato. Ma dobbiamo fare questo anche in campionato, anche se è lungo ora siamo quasi a dicembre e non possiamo stare troppo dietro a quelle in alto. Ritorneremo ad essere la Roma di prima», ha assicurato Juan Jesus a Sky Sport.

SCHICK TITOLARE

Domenica alle 15 Di Francesco darà spazio a Schick in attacco e probabilmente al brasiliano in difesa al posto di Fazio ed è proprio su Patrik che Jesus si sbilancia: «È ancora giovane, lui ha una pressione addosso. Ha delle ottime caratteristiche, ha tanta tecnica e calcia benissimo. Deve provare ad avere un carattere più forte, ma siamo tutti diversi. Lui è un bravissimo ragazzo, un grande calciatore e può diventare ancora più forte. Quindi basta dargli un po’ di fiducia in più e avere pazienza». Pazienza che bisognerebbe avere anche con i giovani della rosa: «Prima era più difficile arrivare tra i grandi, ma oggi basta che sei un po’ più bravo e sei in prima squadra e non si fa tanta fatica ad arrivare. Loro pensano di essere già al massimo, ma non si devono mai accontentare e fare sempre meglio. Tecnicamente già sono bravi: Under è velocissimo e così anche Kluivert e Zaniolo che hanno una forza incredibile. Quindi si devono prendere il tempo per lavorare di più e capire che il calcio passa veloce».

