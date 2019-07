La stagione che sta per cominciare sarà la quarta di Juan Jesus con la maglia della Roma. Il difensore negli anni è diventato un punto fermo nello spogliatoio e racconta come stia cambiando la squadra grazie a Fonseca: «Io capisco tutto prima grazie alla lingua. Lui è serio e sa quello che deve fare, ci dice che sarà una cosa e quella sarà per tutta la stagione. Sono allenamenti duri nonostante si usi la palla», ha detto il difensore ai media del club. La rivoluzione a Trigoria ha colpito anche il gruppo, cambiato radicalmente rispetto allo scorso anno: «È una bella squadra, tutti lavorano bene. Cristante per esempio si allena sempre forte, Diawara ha una qualità tecnica incredibile, Perotti è tornato benissimo, Fazio e Mancini anche. Potrei parlare di tutti. Spero di giocare altri 10 anni. Sono venuto qua per fare grandi cose, ho ancora tanto da dare e imparare».





© RIPRODUZIONE RISERVATA