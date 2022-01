Roma, Mourinho compie 59 anni: gli auguri della squadra con una torta speciale

Giornata speciale per José Mourinho che oggi compie 59 anni. Il tecnico ha festeggiato il primo compleanno alla Roma durante la prima parte di giornata al centro sportivo di Trigoria: è arrivato la mattina presto, tutti i dipendenti e gli addetti ai lavori gli hanno fatto gli auguri e, poco prima della seduta d’allenamento, la sorpresa speciale della squadra. All’interno dello spogliatoio i calciatori e lo staff gli hanno fatto trovare una torta giallo e rossa con due candeline in cui era raffigurato il murales del tecnico in Vespa. In collegamento in videochiamata anche Amadou Diawara che domani o al massimo venerdì rientrerà a Trigoria dopo aver disputato la Coppa d’Africa. Lo Special One ha tagliato la prima fetta della torta e l’ha offerta a Lorenzo Pellegrini: «Questa è per te capitano, adesso andiamo a lavorare», ha detto. Successivamente la squadra è scesa in campo e ha svolto la seduta. Sono migliaia i messaggi d’auguri arrivati al tecnico attraverso i social: tifosi, calciatori, amici e non solo hanno scritto post indirizzati al tecnico. Tra i tanti anche quello di Tammy Abraham: «Sei il numero al mondo» e di Nuno Santos: «Sei sempre stato una fonte di ispirazione ed è un grande piacere e orgoglio poter lavorare con te ogni giorno». C'è anche una soria su Instagram di Sergio Oliveira: un ricordo di quando, da bambino e accompagnato dalla mamma, si era fatto fare un autografo dal suo idolo Mourinho, che ora, a distanza di tanti anni, ritrova nella Roma.

