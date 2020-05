Roma, Jesus spiazza Petrachi: «Voglio restare qui per tanti anni. Mi sento a casa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«A Roma mi sento a casa».non ha nessuna intenzione di lasciare lae lo dice a chiare lettere in un’intervista rilasciata al sito del club giallorosso. Il direttore sportivo, però, ha il preciso compito di tagliare il monte ingaggi della rosa in vista della prossima estate e tra i calciatori entrati nel mirino del dirigente c’é proprioche guadagna circaa stagione: «Ancora devo fare tante cose con la Roma e mi piacerebbe rimanere qui veramente per tanti anni perché sto bene, la mia famiglia anche, mio figlio è nato qui, non ho un motivo per andare via. Ci sentiamo quasi italiani, sono otto anni che stiamo qui, siamo cresciuti qui, anche mia moglie dice che qui è più casa nostra che in Brasile dove andiamo sempre di corsa per andare a trovare tutti. Qui ci sentiamo a casa»., come tutta la squadra, è tornato ad allenarsi a Trigoria con sedute individuali in attesa che il 18 maggio riprendano quelle di gruppo: «Il ritorno è stato un po’ strano, eravamo abituati a salutarci, scherzare, abbracciarci. Ora invece dobbiamo rimanere a distanza. Anche nel lavoro mi mancano tanto le esercitazioni di gruppo sul possesso palla. Per ora la situazione è questa ma gli allenamenti stanno andando bene, stiamo rimettendo benzina in corpo per farci trovare pronti». Durante il periodo di quarantena il difensore ha seguito il programma dei preparatori: «Ho svolto gli allenamenti settimanali che ci mandava lo staff prima di avere di nuovo la possibilità di tornare a Trigoria. In tutto il periodo la società è stata brava ad aiutare i dipendenti, noi calciatori e le nostre famiglie, oltre alle tante iniziative realizzate per la città. Stanno facendo di tutto per mantenere la nostra salute al sicuro e per farci mantenere la forma, ora che siamo potuti tornare in campo ci stiamo avvicinando a quello che siamo abituati a fare tutti i giorni anche se solo a livello individuale. La Società ci ha seguito e sta continuando farlo a 360 gradi».