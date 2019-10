Roma, intervento riuscito per Diawara: «Grazie per il sostegno, ci vediamo presto»

Intervento riuscito per Amadou Diawara che ieri durante la partita contro il Cagliari ha riportato una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro. Il centrocampista, che ha subito il fallo di Cigarini al 15’, ha chiesto il cambio al 30’ ed è stato immediatamente trasportato alla clinica Villa Stuart. Questa mattina è stato operato e tra quattro settimane dovrebbe tornare in campo: «Ragazzi è andato tutto bene! Grazie per il sostegno. Ci vediamo presto e sempre forza Roma», ha scritto l’ex Napoli su Instagram postando una foto sul lettino della clinica.





© RIPRODUZIONE RISERVATA