Roma-Inter, le probabili formazioni: torna Matic e Pellegrini torna sulla trequarti. Inzaghi punta su Bastioni, Barella e Lukaku

La certezza di José Mourinho è che contro l’Inter avrà a disposizione Matic, reintegrato dopo la squalifica. Per il resto è emergenza totale, la squadra è decimata e agli infortunati si è aggiunto anche El Shaarawy vittima di una lesione muscolare. Non ci saranno Celik, anche lui squalificato, Kumbulla (infortunato), Karsdorp (infortunato) e Belotti (infortunato). La novità dell’ultima ora riguarda il Gallo che ieri si è allenato con la squadra nonostante la frattura alla cartilagine del costato rimediata col Milan. Sarà in panchina con l’Inter, così come tutti gli altri indisponibili per fare gruppo, eccetto Kumbulla alle prese con l’operazione al legamento crociato. Capitolo a parte sono Wijnaldum e Dybala, entrambi saranno pronti per il Bayer Leverkusen giovedì prossimo, ma c’è una possibilità che uno dei due possa giocare qualche minuto a partita in corso.

Mourinho e gli arbitri, scontro infinito: altra inchiesta dopo le proteste

Mourinho, prove di addio alla Roma: il silenzio di Friedkin (e José si ritrova sempre più solo)

Paulo ha smaltito sia la contusione alla caviglia, sia il problema all’adduttore destro, ma il timore ricaduta è altissimo. Gini, invece, è sulla via del recupero totale. Dunque, formazione praticamente obbligata: linea a tre con Mancini, Crisante e Ibanez; a centrocampo Matic-Bove e sulle corsie Zalewski-Spinazzola; sulla trequarti Pellegrini e Solbakken, in attacco Abraham. Per i nerazzurri dietro l’angolo c’è la semifinale di Champions: D’Ambrosio ha un leggero affaticamento muscolare, in difesa riposerà Acerbi, sulle fasce confermati Dumfries e Dimarco, tornerà Barella nel ruolo di mezzala sinistra e potrebbe riposare Calhanoglu. L’ex di turno Mkhitaryan sul centrosinistra, in attacco giocheranno Lukaku e Correa anche se l’argentino potrebbe lasciare spazio a Lautaro.

Roma-Inter, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 4 Cristante, 3 Ibanez; 59 Zalewski, 8 Matic, 52 Bove, 37 Spinazzola; 7 Pellegrini, 18 Solbakken; 9 Abraham.

A disp.: 99 Svilar, 66 Boer, 20 Camara, 60 Keramitsis, 68 Tahirovic, 55 Darboe, 62 Volpato, 21 Dybala

All.: Mourinho

Inter (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 90 Lukaku, 11 Correa.

A disp.: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 33 D’Ambrosio, 15 Acerbi, 12 Bellanova, 45 Carboni 14 Asllani, 5 Gagliardini, 20 Calhanoglu, 9 Dzeko, 20 L. Martinez

All.: Inzaghi

Stadio: Olimpico di Roma

Data e orario: 6 maggio 2023 ore 18.00

Diretta: Dazn