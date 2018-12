Roma-Inter, bufera sul rigore negato a Zaniolo. Nicchi: «Errore inconcepibile»

«Non ho niente da dire tranne che prendere atto che c'è stato questo errore inconcepibile di cui si occuperà il designatore». È la netta posizione del presidente dell'Aia, Marcello Nicchi, all'Adnkronos, sull'episodio accaduto in Roma-Inter in merito al fallo da rigore in area di D'Ambrosio su Zaniolo che l'arbitro Rocchi e l'addetto al Var Fabbri hanno ignorato.

«È un errore inconcepibile -ribadisce Nicchi-, bisogna cercare di voltare pagina, tornare a parlare di calcio, questo purtroppo è accaduto e chi è preposto esaminerà e prenderà i dovuti provvedimenti», ha aggiunto il presidente dell'Aia.

Ultimo aggiornamento: 14:01

