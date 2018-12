Mercato, si chiude il 31 gennaio. È Fabregas il sogno del Milan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un passo indietro. Il calciomercato abbandona la forma ridotta e torna alla storica chiusura. L’assemblea della Lega Calcio ieri ha approvato la proroga dal 18 al 31 gennaio, dopo l’ok convinto del presidente della Figc Gravina, delle altre componenti e delle associazioni di settore. Serve, però, il sì della Fifa per ufficializzare le nuove date. Che sono state scelte dopo che la chiusura anticipata di agosto 2018, prima dell’inizio del campionato, aveva dato allarmanti vantaggi alle società straniere in sede di trattative. Pertanto, si è ritenuto necessario lavorare in una sessione equiparata al resto d’Europa, a partire da gennaio. Così, anche ad agosto si cercherà di fissare il gong estivo a fine mese.A gennaio quindi non ci sarà un nuovo caso Strootman. L’olandese era stato venduto dalla Roma all’Olympique Marsiglia a mercato italiano chiuso, senza possibilità di intervenire in entrata. Il tema dei mediani resta comunque d’attualità anche in questa finestra di riparazione. Roma e Milan, in particolare, sono alla ricerca di nuove forze per la seconda parte di stagione. I rossoneri avevano tentato di riportare in Italia Paredes. Ma alla luce della richiesta dello Zenit di 35 milioni di euro, la strada si è rivelata subito in salita. Complicata pure la pista Fabragas: in scadenza nel 2019 con il Chelsea, il classe ‘87 chiede un ingaggio superiore ai 6 milioni a stagione. Inoltre in Cina e Giappone sono pronti a ricoprirlo d’oro. Non tramontano così le piste low cost Weigl (Borussia Dortmund, già nel mirino di Monchi) e Denis Suarez. Lo spagnolo è corteggiato anche dalla Premier. Leonardo lavora quindi per due obiettivi: centrocampista esperto e attaccante multiuso. Muriel, proposto dal suo agente anche a Roma e Fiorentina, è sott’osservazione in queste ore. Ma occhio alla tentazione Batshuayi. Un nome attuale pure a Trigoria.Mercato di studio per la Juventus, che ieri ha ufficializzato il prolungamento di Alex Sandro fino al 2023, e l’Inter. I nerazzurri rimangono focalizzati sul rinnovo di Icardi. Il quadro non cambia: la moglie-agente Wanda Nara chiede quasi le cifre di Higuain (9 milioni a stagione) per firmare il nuovo accordo. I viola saranno decisamente più attivi a gennaio. E non solo per la caccia ad un nuovo attaccante. Il ds Corvino sta trattando i centrocampisti Nandez del Boca e Viviani, in uscita dalla Spal. Gerson ha ricevuto invece un’allettante offerta dal Flamengo.Ritmi alti pure a Cagliari, dove l’obiettivo è sostituire l’infortunato Castro: Soriano e Birsa i più stimati da Giulini.La finestra di gennaio darà poi l’opportunità ai nostalgici, come Gabbiadini (su di lui Bologna e Fiorentina), Viviano (piace alla Spal) e Balotelli, di provare a tornare in Serie A. Spostandoci a Napoli, Giuntoli duella con la Juve per Todibo del Tolosa e pianifica la cessione di Rog (sul taccuino di Monaco, Schalke 04 e Parma). Per giugno riflettori su Pavard. Infine il Genoa ha strappato il sì del portiere Jandrei, e il Barcellona ufficializzato Murillo.