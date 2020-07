Roma-Inter, dalle 21.45 La Diretta le probabili formazioni: dubbio Diawara-Cristante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sfida traed Inter conclude il programma domenicale della 34esima giornata di serie A. I capitolini, che vengono dalla vittoria sul Verona per 2-1, occupano al momento la quinta posizione in classifica, ed hanno bisogno di vincere per mantenere a distanza Napoli e Milan; caccia allo scudetto in extremis per i nerazzurri, che hanno 6 lunghezze di ritardo dalla Juventus e oltre a cercare i 3 punti stasera sperano in un regalo da parte della Lazio impegnata domani proprio con la Juve.(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Peres, Cristante, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.(3-4-1-2): Handanovic; Bastoni, de Vrij, Skriniar; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Borja Valero; Lautaro, Sanchez.Superato il periodo critico culminato con la sconfitta di Napoli, sono ora 3 le vittorie consecutive in campionato della Roma, contro Parma e Verona in casa con in mezzo il successo di Brescia; l'Inter, dopo la sconfitta interna col Bologna ed il pareggio di Verona, ha messo in fila 6 punti sconfiggendo Torino e SPAL: per gli obiettivi che le due squadre inseguono, un pareggio questa sera non accontenterebbe nessuno.