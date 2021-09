Roma, infortunio Viña in Perù-Uruguay: il terzino si ferma per un problema muscolare

Venerdì 3 Settembre 2021, 11:18

Infortunio per Matías Viña in Nazionale. Durante la partita tra Perù e Uruguay (1-1) valida per le qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022, il terzino della Roma è stato sostituito al 71’ lasciando il posto a Piquerez uscendo dal campo a testa bassa e toccandosi il flessore della coscia destra. Da Trigoria sono in attesa che lo staff medico della sua Nazionale svolga gli esami e dia una diagnosi precisa dell’infortunio. Il calciatore potrebbe non giocare le restanti partite in Uruguay contro Bolivia ed Ecuador, in questo caso allora potrebbe essere rispedito a Roma per intraprendere le terapie del caso. Difficile il suo impiego nella gara contro il Sassuolo di domenica 12 settembre (ore 20.45): anche se l'infortunio si rivelasse di poco conto non obbligandolo al rientro anticipato, è previsto che atterri in Italia l'11, troppo a ridosso della partita di campionato.