Fonseca si affida a Diawara in attesa del responso su Veretout. Ibanez rinnova fino al 2025

Oggi a Trigoria Jordan Veretout ha svolto le terapie in attesa di sottoporsi domani alla risonanza magnetica per diagnosticare l’effettiva entità della lesione al flessore della coscia destra. Il centrocampista è uscito al 17' della ripresa del match contro Fiorentina vinto 2-1 talmente dolorante che non riusciva a poggiare la gamba destra a terra. Un infortunio arrivato nel suo momento migliore e che potrebbe tenerlo in infermeria almeno un mese, al suo posto Fonseca potrà contare sul recuperato Diawara, ma anche su Villar e Cristante (contro il Genoa giocherà in difesa per via della squalifica di Kumbulla). La partita di domenica (ore 12.30) contro gli uomini di Ballardini sarà determinante per restare aggrappati al treno Champions: la difesa sarà formata da Cristante, Smalling e Mancini; a centrocampo Diawara e Villar (o Pellegrini) e sulle corsie Karsdorp e Spinazzola; sulla trequarti Mkhitaryan e Pellegrini (o Pedro); in attacco confermato Mayoral.

Ibanez rinnova fino al 2025

Intanto Tiago Pinto mette a segno il primo rinnovo: ufficiale quello di Ibanez, che ha firmato il nuovo contratto fino al 2025 con tanto di aumento dell'ingaggio. «So di dover continuare a crescere - ha detto il difensore - ma ho una certezza: darò tutto me stesso per la Roma nei prossimi anni». «Roger è un talento su cui puntiamo per il presente e per il futuro - le parole di Tiago Pinto -. Siamo felici di portare avanti una tradizione di calciatori brasiliani che storicamente ha regalato grandi soddisfazioni alla Roma».

