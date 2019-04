Kluivert, lesione all’adduttore. In dubbio per il Genoa

Justin Kluivert deve fermarsi nel periodo migliore di forma da quando veste la maglia della Roma. L’attaccante ha riportato durante la gara contro il Cagliari una lesione all’adduttore della coscia destra, ma solo oggi durante la ripresa degli allenamenti a Trigoria il muscolo ha cominciato a fare male. L’ex Ajax si è sottoposto a una risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione di primo grado (infurtunio muscolare numero 47 in casa Roma), in dubbio dunque per la trasferta a Marassi contro il Genoa, possibile il recupero con la Juve. E in campo all’Olimpico contro i bianconeri dovrebbe tornare anche De Rossi che oggi ha svolto allenamento individuale assieme a Santon.









