Lunedì 24 Aprile 2023, 23:14 - Ultimo aggiornamento: 23:22

La notte magica con il Feyenoord presenta il conto. La Roma perde 3-1 con l’Atalanta e viene risucchiata nella lotta Champions che ora vede 4 squadre racchiuse in altrettanti punti giocarsi il 4° posto. Partita strana, controllata senza patemi sino al gol di Pasalic (nato da una palla persa di Abraham) con Gasperini che replica la gara dell’andata lasciando il possesso palla ai giallorossi (64% alla fine ma per lunghi tratti oltre il 70%) aspettando l’episodio. Che puntualmente arriva e gli sorride, sia nel primo che nel secondo tempo. E quando c’è spazio per sperare in un recupero grazie a Pellegrini, arriva l’erroraccio di Rui Patricio che conferma la serata-no. Mourinho mastica amaro: la 100ª panchina in giallorosso gli rimane indigesta.

SPAZIO AL TURNOVER

Al via lo Special si affida al turnover. Rispetto a giovedì sono 5 i volti nuovi: Ibañez, Celik, Bove, Solbakken e Abraham. Con il Milan alle porte e soprattutto per non rischiare infortuni, Spinazzola, Matic e Dybala partono dalla panchina. Per Gasperini, invece, la novità riguarda il ritorno all’unica punta: Zapata è preferito a Hojlund. Ne esce fuori, almeno nel primo tempo, una partita molto bloccata se si eccettua un movimento studiato a tavolino da Gasperini (Maehle arretra andando incontro al portatore di palla portando fuori zona Zalewski) che per due volte permette a Ederson, liberato dal lancio lungo, di trovare il fondo, saltando Ibañez. Nulla di che, per carità, ma in una gara che non registra tiri nello specchio per ben 32 minuti, bisogna in qualche modo accontentarsi. E così, anche sugli spalti, lato spicchio romanista, non si trova di meglio che lanciarsi 4-5 fumogeni mentre in campo una manata di Ederson a Pellegrini fa nascere un battibecco tra le due panchine con Gasperini che rimedia anche un giallo. Il calcio si conferma però materia strana e così al primo tiro nello specchio della porta della partita, arriva il gol dell’Atalanta. Tutto nasce da un pallone recuperato da Scalvini con Abraham, però, che ci mette molto del suo nel perderlo. La palla finisce a Zapata bravo a cercare il fondo, eludendo l’intervento di Celik. Sul cross, Ibañez è in ritardo e Pasalic in mezza girata (con leggera deviazione del brasiliano) non dà scampo a Rui Patricio. La reazione si esaurisce con un tiro alle stelle di Abraham, servito da Solbakken.

ARRIVANO I NOSTRI

Tutto rimandato alla ripresa quando però Mourinho attende per operare i primi cambi. La Roma torna a pressare alta ma di conclusioni, al di là di un colpo di testa di Tammy, nemmeno l’ombra. E allora, a 20 minuti dalla fine, José si gioca il poker servito: dentro in un colpo solo Matic, Spinazzola, Dybala e El Shaarawy, fuori Bove, Zalewski, Mancini più Solbakken e passaggio al 4-2-3-1. La partita cambia, anche perché Dybala ha un passo che nessuno degli atalantini regge. Proprio Paulo si vede murato un tiro a botta sicura su un’uscita sbagliata di Sportiello. L’Atalanta sembra in debito d’ossigeno ma Gasp rimane arroccato con gli 11 iniziali rischiando di trovare il raddoppio con il solito Pasalic che stavolta sparacchia alle stelle. Sembra un episodio isolato e invece è il prologo al raddoppio nerazzurro: angolo da destra, Ibañez si perde Palomino (subentrato l’azione precedente) che colpisce a botta sicura. Rui Patricio respinge come può, la palla finisce a Toloi che ribadisce in rete con l’inutile intervento di Llorente. La Roma però ha un sussulto: imbucata di Celik, tacco di Belotti e Pellegrini accorcia. Nemmeno il tempo di crederci che arriva la papera clamorosa di Rui Patricio che si perde il pallone consentendo a Koopmainers di siglare il 3-1. Nel finale il palo su punizione di Pellegrini (trentesimo per la Roma in stagione) e l’infortunio di Llorente (sospetto stiramento) che esce in lacrime, più Dybala dolorante, rendono la serata ancora più amara.