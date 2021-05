Roma, si fermano anche Perez e Diawara. Pau Lopez, ipotesi intervento chirurgico

Anche Carles Perez non farà parte della spedizione a Genova, dove la Roma domani alle 20.45 affronterà la Sampdoria. L’attaccante ha riportato un fastidio al flessore destro, è solo l’ultimo della lista dei 56 infortunati tra muscolari e traumatici da inizio stagione.

Si è fermato anche Diawara per un sovraccarico pubico, rientrerà in gruppo a breve. In condizioni più gravi Pau Lopez, Veretout e Spinazzola: il portiere ha riportato una lussazione alla spalla sinistra e si sta valutando l’operazione chirurgica, l’esterno la lesione flessore sinistro e il centrocampista lesione al flessore destro.

APPROFONDIMENTI CONFERENZA STAMPA Roma, Fonseca: «Sono una persona seria e resterò... LO SCENARIO Roma, Fonseca separato in casa per altre 6 partite. I Friedkin... LA NOTA Roma, l'indebitamento finanziario è pari a 265,5 milioni IL CASO Il biennio nero di Fonseca: 114 infortuni e non solo per caso CALCIO Roma, dal 7-1 di Spalletti a Manchester a quello di Garcia col...

Ultimo aggiornamento: 18:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA