Roma, incognita difesa: domani test decisivo per Mancini, Ibanez e Smalling

L’emergenza in difesa che ha colpito la Roma dovrebbe rientrare nella partita contro il Napoli. Ieri con il Cluj, Fonseca è stato costretto a schierare Spinazzola, Cristante e Jesus, due su tre fuori ruolo pur di comporre un reparto che potesse fermare gli attacchi dei rumeni. Domenica al San Paolo il livello dell’avversario si alzerà e sarà necessario recuperare almeno due dei tre infortunati. Sono fermi ai box, infatti, Smalling (risentimento al ginocchio sinistro), Mancini e Ibanez (entrambi problema muscolare), oltre al Kumbulla in quarantena perché ancora positivo al Covid. Tutti e tre oggi hanno svolto una parte di allenamento con la squadra per testare le rispettive condizioni, sia Smalling che Mancini sono apparsi in via di recupero, ma serviranno altre 24 ore per un esito più certo. Domani, infatti, ci sarà il provino decisivo che darà a Fonseca un quadro generale più dettagliato. A centrocampo e in attacco, invece, non ci sono dubbi: la linea mediana sarà composta dal Karsdorp, Veretout, Pellegrini e Spinazzola; la trequarti da Pedro e Mkhitaryan; davanti giocherà Dzeko.

