Roma, diventa operativa la nuova sede all'Eur. Presente il dg Baldissoni

È diventata operativa da questa mattina a viale Tolstoj la decima sede dell’As Roma. Il club per volere del presidente James Pallotta ha scelto di avvicinarsi al cuore di Roma, trasferendo nel quartiere Eur l’ufficio commerciale, marketing, amministrativo e ticketing. Inoltre, tutte le figure dirigenziali di rilievo della società avranno un ufficio all’interno della nuova sede che sarà dislocata su tre piani. Questa mattina era presente il direttore generale Mauro Baldissoni, il trasferimento da Trigoria è ancora in corso e nel centro tecnico Bernardini resteranno la squadra, la direzione sportiva e il media center. La scelta di spostarsi a pochi minuti dal centro della Capitale consentirà al club di accogliere ospiti e sponsor in un ambiente prestigioso consolidando ancora di più il brand As Roma.

Ultimo aggiornamento: 13:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA