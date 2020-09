© RIPRODUZIONE RISERVATA

La rivoluzione sul mercato potrebbe cambiare anche l’assetto anti-Verona. Fino a due giorni fa Paulo Fonseca aveva a disposizione appena due difensori da schierare nella difesa a tre (Mancini e Ibanez), nei prossimi giorni invece la scelta potrebbe essere più ampia con l’arrivo Kumbulla dall’Hellas. Con il difensore classe 2000, il portoghese potrebbe tornare al modulo utilizzato nelle amichevoli contro Sambenedettese, Frosinone e per pochi minuti anche a Cagliari. Senza Smalling, l’infortunio di Fazio e l’impossibilità di utilizzare Juan Jesu perché al centro di una trattativa di mercato, il reparto arretrato è quello più in difficoltà. Fonseca è in attesa anche di un terzino destro titolare, con De Sciglio che potrebbe arrivare nei prossimi giorni e giocare già al Bentegodi, dato che Bruno Peres è ancora in quarantena perché positivo al Covid-19, e Karsdorp non rientra nei piani della società. Pronta anche la soluzione d’emergenza, qualora il centrale non arrivi prima di sabato: difesa a quattro, con rilancio di Under (anche lui con le valigie pronte). L’ad Guido Fienga, ieri ha parlato del mercato spiegando, nel corso della presentazione della partnership con Tiscali, che «dall’anno scorso abbiamo deciso di stabilizzare la rosa mantenendo i giocatori che più risultano congeniali al nostro progetto. Questa scelta con i Friedkin sarà rinforzata. Dobbiamo correggere e investire nella giusta direzione».