Roma imballata e senza idee, il Cadice vince 3-0. Disastro Svilar

La Roma non cambia, anzi peggiora. Nella sconfitta per 3-0 contro il Cadice i giallorossi, con il lutto al braccio per onorare la morte di Sinisa Mihajlovic, non danno mai l’impressione di poter dominare la partita. Gli alibi certamente ci sono: dall’avversario più preparato, ai soli cinque giorni di allenamento dopo le vacanze. Ma la sensazione è che i giallorossi non facciano progressi rispetto alle pessime prestazioni osservate prima del Mondiale. L’aspetto più rilevante è che Karsdorp è partito titolare.

Totti: «A Zaniolo manca la testa per prendersi la Roma. Vorrei riparlare con Spalletti»

Evidentemente lui e Mourinho hanno sotterrato l’ascia di guerra o forse hanno capito che il modo più semplice per separarsi è far finta che nulla sia successo. José nel primo tempo mette in campo la squadra titolare: difesa a tre con Mancini, Kumbulla e Vina; sulla linea di centrocampo Karsdorp, Bove, Matic ed El Shaarawy; davanti Zaniolo Pellegrini e Abraham. In porta Svilar, protagonista in negativo per gli errori di impostazione e sul secondo gol. Gli undici di Mourinho subiscono la prima rete al 23’ dai piedi di Alcaraz che in area sfrutta un cross a rimorchio di Ocampo. Un quarto d’ora dopo Vina si fa espellere per un fallo di reazione su Alejo. Nella ripresa José cambia squadra: in difesa c’è Smalling al posto di Mancini, sulle corsie Celik e Spinazzola, a centrocampo Camara-Cristante e in attacco Volpato e Shomurodov. Il copione non cambia, i giallorossi faticano a costruire gioco e ad essere pericolosi. Appaiono imballati, poco reattivi e senza idee. Qualcosa prova a farla Volpato, ma la mira dalla distanza è da aggiustare. Al 68’ arriva il raddoppio del Cadice con Bongonda che tira dall’angolino destro dell’area. Villar non vede partire il tiro e non si oppone. Sul finale rissa tra Cristante e Sobrino per un fallo del centrocampista romanista, si forma un capannello che coinvolge i giocatori in campo e le panchine. Chiude la partita Negredo con un sinistro potente e al volo sul primo palo.

IL TABELLINO

Roma-Cadice 0-3

Roma: Svilar; Mancini (46' Smalling), Kumbulla, Viña; Karsdorp (46' Celik), Bove (46' Ibanez), Matic (46' Cristante), El Shaarawy (46' Spinazzola); Zaniolo (46' Volpato, 80' Zalewski), Pellegrini (46' Camara); Abraham (46' Shomurodov).

A disp.: Boer.

All.: Mourinho.

Cadice: Ledesma (46' David Gil); Fali (46' Liebanas), Alcaraz, Alex (64' Jose Mari), Lozano (64' Carlos), Alejo (64' Bongonda), Brian Ocampo (32' Genar, 64' Alvaro), Lucas Perez (46' Negredo), Arzamendia (64' Espino), Luis Hernandez (64' Sobrino), Lautaro (64' San Emeterio).

A disp.: Mabil, Iza.

All.: Sergio González.

Arbitro: Vitor Ferreira. Assistenti: Fabio Silva - André Costa. IV uomo: José Bessa.

Marcatori: 23' Alcaraz, 68' Bongonda, 92’ Negredo.

Note: Ammoniti Alejo, Fali, Sobrino, Celik, Cristante. Espulsi: Vina.