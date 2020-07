© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stadio Grande Torino, ore 21,45: la Roma sa che è la notte cruciale. Perché non si può permettere di perdere altro tempo, giovedì prossimo c’è la sfida di Europa League contro il Siviglia (ottavo di finale in gara unica), e il suo campionato, deludente e mediocre, deve finire contro i granata, senza aspettare l’ultimo turno, cioè la partita contro la Juve (anticipata a sabato sera). Mancano ancora 3 punti per chiudere al 5° posto, utile per evitare i preliminari (3 match) di settembre, e quindi davanti al Milan che gioca però alle 19,30 contro la Sampdoria a Marassi. Fonseca avrà il vantaggio di entrare in campo conoscendo il risultato della rivale: il successo dei giallorossi diventerà obbligatorio solo se Pioli avrà la meglio contro Ranieri. In sintesi: va copiato il risultato dei rossoneri per lasciarli definitivamente a distanza di sicurezza (+ 4), tenendo conto che nel caso di parità di punti sarebbero loro a festeggiare il piazzamento.Fonseca, come è sempre accaduto recentemente per i turni infrasettimanali, scansa la conferenza stampa. E coglie al volo l’opportunità per glissare su alcuni argomenti di cui si discute quotidianamente sul pianeta Roma. Da Smalling che si allontana a Zaniolo che si avvicina alla maglia da titolare e che, al centro del dibattito ormai da qualche settimana, è comunque protagonista pure fuori dal campo. Senza domanda, dunque, non c’è risposta. Avanti nel silenzio o quasi. «Sarà una partita difficile, contro una squadra sempre forte in casa. Per loro non ci saranno pressioni e anche per questo non sarà semplice, loro sono molto forti difensivamente, ma noi siamo molto motivati e vogliamo vincere» avverte il portoghese, elogiando il gruppo di Longo addirittura per il rendimento interno. Il Torino, salvo solo con il pari di mercoledì a Ferrara contro la Spal ultima e retrocessa, non ha certo sfruttato il fattore campo nè prima nè dopo il lockdown: 7 ko (+ 4 pari e 7 successi). E perdendo proprio contro la Spal e il Lecce terzultimo, oltre che contro la Lazio, la Sampdoria, la Juventus e l’Inter, e incassando 7 reti dall’Atalanta.La Roma, insomma, non può sprecare il match point contro i granata che hanno staccato la spina. «Non voglio fare grandi cambiamenti». Fonseca lo ripete ormai da qualche settimana. Solo a Ferrara, contro la Spal, ha deciso di risparmiare contemporaneamente 3 titolari che ritiene fondamentali per il suo spartito: Veretout, Mkhitaryan e Dzeko che sono rientrati mercoledì contro la Fiorentina. Stasera partirà con i migliori del momento: «I giocatori sono un po’ stanchi, è vero, ma per noi è una partita importante e mentalmente ci arriveremo molto bene: quando si vince si lavora nel miglior modo». L’unico dubbio è nel ruolo di trequartista per sostituire l’infortunato Pellegrini: Zaniolo sfida Perez. Ogni esperimento sarà rimandato, in caso di 5° posto raggiunto con una giornata d’anticipo, alla gara di sabato contro la Juventus. Magari escludendo Veretout, squalificato in coppa e punto fermo del 3-4-2-1, e provando Cristante accanto a Diawara, cioè la coppia di mediani da schierare contro il Siviglia se Pellegrini non riuscirà a essere disponibile: «Ha subito un intervento e nei prossimi giorni non potrà allenarsi con la squadra: vedremo come recupererà». Convocati 29 giocatori (i giallorossi, stamattina la partenza, resteranno a Torino): tornano Ibanez e Jesus, aggiunto in extremis Mirante.