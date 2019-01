Roma, gli orizzonti sono Pellegrini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli è bastato un quarto d’ora a Parma per ricordare a tutti, cosa vuol dire avere Lorenzo Pellegrini in campo. Appena 15 minuti nei quali ha preparato il tiro ad Under per il 2-0 ed è tornato ad essere per i compagni il solito punto di riferimento. Chiuso il 2018 con il matrimonio e il posto da titolare nella Roma, il 2019 vuole che diventi l’anno della consacrazione. In giallorosso e in nazionale. Lorenzo ha le idee chiare. Da quando ha lasciato il Sassuolo ha sempre dato priorità alla Roma. Inizialmente preferendola al Milan che offriva più d’ingaggio e un posto da titolare che in giallorosso non aveva garantito. Così, anche dopo una stagione dove è stato spesso e volentieri sacrificato, ha rilanciato. «Voglio restare», fregandosene di quella clausola di 30 milioni, valevole nella finestra dal 1 al 31 luglio sino al 2022 e pagabile in due tranche, che lo rende a dir poco appetibile. Finché si sentirà al centro del progetto in cui poter continuare il suo percorso di crescita professionale, lo farà. Anche perché il contratto siglato un paio di anni fa, si autoalimenta da solo. Per intenderci: i bonus che Lorenzo può raggiungere in un anno legati ai gol, agli assist o alle presenze, non valgono soltanto per la stagione in essere ma diventano la base per quella successiva. E così, quello che inizialmente era un contratto intorno ai 2 milioni, è già lievitato a 2,5. Quando le parti decideranno quindi di vedersi, lo faranno per eliminare la clausola. Che al momento, più che porre un freno alle ambizioni degli altri club (Milan, Manchester United, Juventus e Inter) sembra essere un invito a farsi avanti. A proposito di clausole: lo United ha messo nel mirino Manolas che si libera con 36 milioni.RIUNIONE OPERATIVATornando al centrocampo, per il prossimo futuro Di Francesco ha le idee chiare: Lorenzo trequartista, Zaniolo mezzala e Cristante regista. Bisognerà attendere ma è un processo inevitabile, vista la qualità tecnica che li accompagna. Questo però non vuol dire che la Roma stia bene così. L’incertezza sulle condizioni di De Rossi, fa sì che Monchi in questa sessione prenderà un centrocampista. Se ne parlerà domani, quando il ds - tornato dalla Spagna e approfittando della ripresa degli allenamenti - ha fissato un appuntamento con i suoi collaboratori ed Eusebio. Se per la difesa si attende la partenza di Marcano per rimpiazzarlo (i nomi per ora sono Iago Maidana e Kabak), da registrare la frenata nei colloqui con il Feyenoord per il ritorno di Karsdorp in Olanda (divergenze sulla formula dell’operazione). È però il centrocampista la priorità. L’identikit lo vuole polivalente: ossia che all’occorrenza possa fare il regista, il mediano o la mezzala. Con il budget limitato a disposizione, inutile fare voli pindarici. La Roma ha sondato il Bologna per Donsah e si è vista offrire Pulgar (alle prese con un difficoltoso rinnovo: piace anche alla Fiorentina). Ha poi appurato che su Duncan è molto avanti il Milan. Da Empoli, invece, ogni discorso per Traoré e Bennacer è stato rimandato all’estate. Un sondaggio per Meité è stato immediatamente stoppato da Cairo a meno che non venga inserito nella trattativa Perotti (ma l’argentino dice no). Piace Badu ma come Donsah è reduce da un grave infortunio.