Roma, Ibanez: «Seguiamo Mourinho e arriveranno i punti. Il Mondiale? Penso a fare bene nel club»

L’ascesa di Roger Ibanez non è passata inosservata nemmeno a Tite che lo ha convocato in nazionale brasiliana per la prima volta in carriera: «Dovevo fare il mio meglio con la Roa che è la cosa importante. Il resto viene come un ringraziamento, poi quando arriverà il Mondiale si vedrà». Ecco la conferenza stampa del difensore alla vigilia della partita contro il Real Betis.

C’è il rischio che si possono perdere le motivazioni rispetto a quelle che avevate a inizio stagione dopo aver perso diversi compagni di squadra per infortunio?



«Secondo me no, la squadra sta bene e sta lavorando il massimo per restare forti. Quelli che entrano al posto degli infortunati daranno il massimo. Noi stiamo bene e siamo pronti per qualsiasi cosa».

Come fa un calciatore che può andare al Mondiale a giocare tranquillo le prossime partite e rischiare di saltarlo?

«Io sono tranquillo perché lavoro per la squadra in cui gioco. Devo lavorare qui per andare in nazionale. Dovevo fare il mio meglio che è quello importante. Il resto viene come un ringraziamento, poi quando arriverà il Mondiale si vedrà».

In base alla partita d’andata qual è la chiave per fare risultato e vincere?

«Dobbiamo seguire quello che dice Mourinho, lavorare come dice lui e se lo facciamo arriviamo al punto giusto. Se lo faremo arriveranno punti importanti e usciremo vittoriosi».