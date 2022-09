Venerdì 16 Settembre 2022, 07:39

Roma batte Helsinki 3-0 in Europa League. Prima vittoria per la squadra di Mourinho nel girone. Ecco le pagelle.

RUI PATRICIO 6

Graziato dal palo sul colpo di testa di Hoskonen.

MANCINI6

Serata abbastanza tranquilla dalle sue parti.

IBAÑEZ 6

Parte bene respingendo una conclusione a botta sicura di Hostikka. Poi, dopo il giallo rimediato per un fallo su Hetemaj s'innervosisce. Rischia il bis per un'entrata dura su Abubakari. Mou capisce che non è il caso di rischiare e lo sostituisce nell'intervallo.

VIÑA 6

Quello del centrale non è il suo ruolo: si limita al compitino.

KARSDORP 6

Al rientro non forza, preferendo il piccolo trotto.

CRISTANTE

6

Insieme a Matic , prova a regalare ordine ad una squadra un po' confusionaria nel primo tempo.

MATIC 6,5

Il professore serbo sbaglia poco. E chiude le linee di passaggio ai finlandesi.

SPINAZZOLA 6

Quando parte sembra di rivedere il ciclone pre-infortunio. Il problema è che poi, soprattutto nel primo tempo, sbaglia sempre la scelta. Che sia un dribbling di troppo, uno stop, un passaggio. E dietro non è impeccabile come quando viene sovrastato da Hoskonen nell'occasione del palo colpito dall'Helsinki. Si riscatta dando il via all'azione dell'1-0.

ZANIOLO 7

L'urlo più forte, al momento della lettura delle formazioni, l'Olimpico lo riserva a lui. Dopo 24 giorni di stop forzato eccolo di nuovo in campo. Il primo tempo è al minimo e sbaglia anche un gol. Si scatena nella ripresa con 2 assist. Bentornato.

PELLEGRINI 7

Premiato come il miglior calciatore della scorsa Conference League, Lorenzo si regala una notte d'autore. Nel primo tempo ha più spazio d'azione ma è quando entra Dybala che in 4 minuti diventa protagonista. Prima regalando l'assist a Paulo dell'1-0 e poi segnando di petto il raddoppio.

BELOTTI 7

Il Gallo parte forte e causa l'espulsione di Tenho. Più al servizio dei compagni rispetto a Abraham, per generosità ricorda il Ciccio Graziani che arrivò a Roma da Firenze nella stagione 1983-84.

Premiato con il gol del 3-0.

SMALLING 6

Lo sceriffo inglese entra e chiude il fortino.

DYBALA 7,5

Impiega 70 secondi per fare quello che gli riesce meglio: essere decisivo. Primo pallone toccato, tiro e gol. Semplicemente fenomenale. Con lui in campo è un'altra squadra.

CAMARA 6,5

Dà l'idea di poter essere utile alla causa.

BOVE 6

Entra quando i giochi sono finiti. Eppure s'impegna come se non ci fosse un domani.

ABRAHAM NG

MOURINHO

6,5

In vantaggio di un uomo dal quarto d'ora del primo tempo, la Roma impiega un po' a carburare. Forse, come al solito, ha ragione lui. Dybala in questa squadra è fondamentale. Basta la presenza.