Roma, pugno duro di Friedkin: via Gombar e Zubiria per i sei cambi contro lo Spezia

Dan Friedkin fa piazza pulita e rimuove dai loro incarichi Gianluca Gombar e Manolo Zubiria, rispettivamente team manager e Global Sport Officer della società. La decisione è arrivata in seguito ai sei cambi effettuati nella partita di Coppa Italia contro lo Spezia che ne hanno decretato la sconfitta a tavolino (sul campo è finita 4-2 per i liguri). Al posto di Gombar, dovrebbe ricoprire l’incarico di team manager Vincenzo Cardini attualmente in Primavera. Gombar ha lasciato il centro sportivo intorno alle 19, dopo aver salutato giocatori, allenatore e staff.

Ultimo aggiornamento: 21:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA