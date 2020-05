Ultimo aggiornamento: 19:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I gol per la Champions hanno le valigie pronte. Tolto Dzeko, infatti, la Roma si affida nella rincorsa al quarto posto a calciatori che a fine stagione potrebbero/dovrebbero salutare. Quasi tutti concentrati nel reparto offensivo. Alcuni lo faranno a malincuore (Mkhitaryan), altri per esigenze di bilancio (Under e Kluivert), altri ancora perché non rientrano nel progetto tecnico e gravano oltremodo sul bilancio (Perotti), senza contare chi farà ritorno a casa perché non verrà riscattato (Kalinic). Un'anomalia che rischia di non avere eguali nel nostro torneo. In estate la Roma si ritroverà con un attacco da rifare, lo stesso che dovrà guidare i giallorossi nella rimonta in questo finale di stagione. Nella lista ci sarebbe anche Pastore ma come dimostrato oggi da Jesus («A Roma mi sento a casa, vorrei rimanere ancora per tanti anni»), convincere alcuni elementi che non hanno molto mercato a lasciare Trigoria sta diventando un'impresa improba. La conferma arriva direttamente dal Flaco: «Vorrei terminare i tre anni che mi restano alla Roma nel modo migliore possibile e poi tornare in Argentina, al Talleres». Musica stonata per le orecchie di Petrachi visto che l'argentino grava a bilancio ancora per 15,3 milioni e ha un contratto sino al 2023 a 4 milioni netti (più bonus) a stagione. RISCOSSA OFFENSIVA La via per la Champions, passerà comunque per i gol. Perché se è vero, come dice Fonseca che «l’Atalanta non le vincerà tutte», la Roma per recuperare il gap che la separa dalla squadra di Gasperini dovrà però avvicinarsi all’en-plein nelle ultime 12 partite che le rimangono. E per farlo, dovrà segnare. Con la difesa che prima dello stop aveva iniziato un po' a traballare (12 reti subite in 5 gare), la speranza è che la rincorsa al quarto posto passi per l’attacco. Gli otto gol contro Lecce e Cagliari, prima della quarantena, sono lì a confermarlo.