Roma, giù i paragoni da Golden Nic

Francesco Totti è stato e sarà sempre solo Francesco Totti. Nicolò Zaniolo è e sarà sempre solo Nicolò Zaniolo. Punto. Chissà, forse un giorno Nicolò riuscirà ad indossare la maglia numero 10 del Capitano, ma non sarà mai Totti. Perché non esisterà mai, non potrà mai esistere, uno come Francesco. Questo non significa che Zaniolo (anagramma: NO LAZIO) non sia bravo; anzi, lo è, e pure parecchio. Se, però, dopo il primo gol in Serie A si comincia a paragonarlo al più grande di tutti, per lui è l’inizio della fine. Troppo facile avventurarsi in simili accostamenti: la bellezza del cucchiaino d’oro con il quale Golden Nic ha illuminato la sera di Santo Stefano all’Olimpico ha fatto tornare in mente alcuni cucchiai di Totti, ma se si vuole rischiare di rovinare il ragazzo sarà sufficiente continuare a metterlo già sullo stesso piano o quasi del Capitano.Zaniolo è un talento purissimo, ha personalità, testa, sfrontatezza e ampi margini di miglioramento; esagerare con gli aggettivi, però, non gli fa bene. Figuratevi, perciò, con l’appellativo di nuovo Totti. In una città che è ancora alla ricerca del nuovo Bruno Conti e del nuovo Falcao, è scontato fiondarsi alla ricerca del nuovo Totti. Non è la cosa migliore da fare, però, se si vuole salvaguardare Zaniolo dal peso di una simile etichetta. Che, poi, diventa anche una responsabilità, perché in certi casi non ti puoi più nemmeno permettere di giocare in maniera normale, cioè non alla Totti, per non essere considerato un bluff, e pure presuntuoso o montato. Nicolò ha ancora bisogno di giocare, di fare bene e anche di sbagliare; di crescere, insomma. Come devono fare tutti i ragazzini di 19 anni che hanno appena segnato un gol alla Totti.