Roma, giornata speciale per De Rossi: rientro in campo e poi cena di squadra

Serata di relax e festeggiamenti in casa Roma: questa sera alle 20.30 la squadra si è data appuntamento al ristorante Finger’s (tra i proprietari Clarence Seedorf) a due passi da piazzale Flaminio per una cena nippo-brasiliana a base di sushi cucinato dallo chef Roberto Okabe. L’organizzazione è stata di Daniele De Rossi che oggi dopo tre mesi di infermeria è tornato ad allenarsi con il gruppo e potrebbe strappare la convocazione per Bergamo. Il capitano giallorosso sedeva a capotavola nel tavolo con Dzeko, Kolarov, Pellegrini, El Shaarawy, Luca Pellegrini, Marcano, Cristante, Mirante, Nzonzi, Manolas, Fazio, Florenzi, Perotti e Zaniolo. A pochi metri di distanza l’altra tavolata composta da Schick (domani sarà il suo compleanno), Karsdorp, Jesus, Pastore, Under, Coric, Kluivert, Jesus e Fuzato. Assente Eusebio Di Francesco e lo staff come accade spesso in queste occasioni, l’allenatore comunque era a conoscenza della cena. Domenica contro l’Atalanta la Roma cercherà di inanellare la quinta vittoria consecutiva per recuperare terreno utile per la qualificazione in Champions.

Ultimo aggiornamento: 22:48

