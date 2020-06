Roma, giornata di relax per i calciatori: Zaniolo in barca a Ponza, Spinazzola al Bioparco

I calciatori della Roma si godono l’ultimo giorno libero concesso dal tecnico Paulo Foncesa prima della ripresa del campionato. Il 24 giugno i giallorossi affronteranno la Sampdoria e per arrivarci con la mente sgombra qualcuno di loro ha trascorso la giornata al mare, come il portiere Pau Lopez che ha scelto la spiaggia assieme alla moglie Andrea e la piccola Mia per qualche ora di relax. Giornata in barca, invece, per Nicolò Zaniolo con la fidanza Sara e alcuni amici hanno nuotato nel mare cristallino di Ponza. Leonardo Spinazzola è andato al Bioparco a Villa Borghese con il figlio Mattia e la fidanzata Miriam. Ristorante a due passi dal Circo Massimo, invece, per Pastore, Mancini e Spinazzola. E a proposito di famiglia, Edin Dzeko ha dedicato su Instagram un post commovente per suo papà: «Sono sempre legato alla mia famiglia, le catene più forti che esistono in questo mondo. La mia famiglia è tutto per me e sono particolarmente sensibile ai miei genitori, soprattutto dopo che sono diventato padre. Ho vissuto tante cose nella mia vita, tristi e belle, ma ho sempre saputo che c’era qualcuno che mi avrebbe coperto le spalle e tutto quello che sono riuscito a fare nella vita, è grazie ai miei genitori. Oggi sono un padre e mentre torno a casa dopo l’allenamento e le partite, ho solo un pensiero su come abbraccerò i miei figli. Grazie papà per avermi mostrato come dovrebbe comportarsi un vero padre, e spero di averti reso orgoglioso. Nessun risultato, nessun obiettivo, niente in questo mondo sarà mai più potente, prezioso e più importante dei bambini. Sono ancora il tuo bambino e lo sarò sempre. Ti amo!».

© RIPRODUZIONE RISERVATA