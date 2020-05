Ultimo aggiornamento: 17:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lunedì 18 maggio la Roma non andrà in ritiro e proseguirà con le sedute d’allenamento giornaliere individuali. I calciatori non hanno nessuna intenzione di restare bloccati in quarantena all’interno del centro tecnico per 14 giorni senza poter vedere i familiari. Un “no” secco pronunciato da Dzeko e compagni alla società che, in realtà, sarebbe pronta ad accogliere la squadra in ritiro e isolarla nelle 36 stanze singole recentemente ristrutturate all’interno del centro tecnico. Allo stesso tempo, però, il club non è convinto del documento redatto dal CTS. Nel testo, infatti, si legge che «qualora, durante il periodo di quarantena volontaria, anche un solo membro dell’equipe risulti positivo al test molecolare per SARS-CoV-2, tutti gli altri componenti del gruppo dovranno da quel momento, per ovvie ragioni di prevenzione della diffusione epidemica, non avere contatti con qualsiasi altro soggetto esterno per 14 giorni». Questo potrebbe costituire un pericoloso precedente quando ricomincerà il campionato perché se un calciatore o un membro dello staff dovessero risultare positivi mentre si giocheranno le partite, tutta la squadra sarà costretta a una quarantena di 14 giorni bloccando così tutta la Serie A. La Roma, dunque, ha tutti gli interessi a riprendere il campionato, ma chiede anche di portarlo a termine utilizzando il “modello tedesco” e cioè considerare il contagiato al pari di un infortunato. Anche perché avendo a disposizione centinaia di tamponi grazie alla partnership con il Campus Biomedico sarebbe molto semplice circoscrivere il contagio e verificare le condizioni di rosa e staff.Finire il campionato significherebbe anche avere una chance di entrare in Champions League, competizione di vitale importanza per le casse del club. Al momento, infatti, la società di Pallotta è qualificata in Europa League per il secondo anno consecutivo ed ha annunciato un indebitamento finanziario netto consolidato di 278,5 milioni di euro. Il mancato accesso alla massima competizione europea comporterebbe un taglio drastico degli incassi e un ridimensionamento che colpirebbe sia il parco giocatori che il monte ingaggi.