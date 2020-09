© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un avvicinamento per gradi, il silenzio, una video chiamata a Fonseca, poi l’intervista sui canali ufficiali della Roma, prima di presentarsi qui, a breve, mentre i suoi uomini Marc Watts (braccio operativo della compagnia e dal 2011 ricopre la carica di Presidente del gruppo Friedkin) ed Eric Williamson (vicepresidente del Business Developmentper il gruppo e presidente del Friedkin Aviation) sono a Roma, ieri sono stati avvistati negli uffici dellEur. Dan&Ryan Friedkin scelgono il sito del club, senza mostrarsi con immagini nuove (le foto restano quelle vecchie, che girano da un po’) e c’è chi sui social scherza («vogliamo vederli con in mano il giornale di oggi») su questo loro eccesso di discrezione. Dan e Ryan Friedkin prendono contatto con l’ironia romana, prima di gettarsi nella realtà, Roma, il loro nuovo punto di «affari» e «passione». Tante parole, qualche promessa, solo una, la solita, è gigante: «Vincere». E poi una raccomandazione a chi li ha aspettati come il messia: «Un po’ di pazienza». La pazienza a Roma, per i romanisti, è ormai un’arte della coscienza. Ce n’è in abbondanza, è stato dimostrato nel tempo, visto che di vittorie se ne vedono sempre poche da queste parti. L’impazienza semmai è solo un sentimento di attesa, di fiducia, di speranza. I Friedkin si raccontano, sanno che il percorso è lungo e che gli ostacoli saranno molti. L’entusiasmo non manca, almeno stando a quanto dicono padre e figlio. Ciò che colpisce è la voglia di «essere presenti a Roma». Cosa mancata al suo predecessore, Pallotta. Un aspetto, questo, che ha sempre creato distacco tra Jim e l’ambiente. L’empatia è la base di una convivenza, poi ci sono le ovvie critiche, il disappunto. Ma ripartire dal senso di appartenenza deve essere la base di tutto, questo pare lo abbiano capito i nuovi proprietari. A Roma tengono a questo aspetto, non a caso in tanti hanno chiesto di riappropriarsi del vecchio simbolo. Stupidaggini? Forse, ma anche questo ha il suo perché.PRESENTE E ONESTALa famiglia Friedkin vuole percorrere questa strada, chiede tempo, ma mostra di aver recepito il vecchio messaggio. «Condividiamo questa ambizione con i tifosi e vogliamo vincere. Ma abbiamo bisogno di pazienza: i campioni non vengono costruiti dall’oggi al domani. Promettiamo di lavorare duro, in modo intelligente e strategico e di impegnarci al cento per cento. Abbiamo intenzione di ascoltare molto, cosa che abbiamo già fatto, e quello che abbiamo sentito finora è che i tifosi vogliono tre cose: una squadra di cui essere orgogliosi, un club che apprezzi, comprenda e condivida la loro passione e una proprietà che sia allo stesso tempo presente e onesta», le parole di Dan. L’espansione tecnica ed economica è necessaria. «Il potenziale di Roma è incredibile. Questa è già una delle più grandi squadre di calcio del mondo, che gioca nella città forse più iconica. Abbiamo i tifosi, la passione, la storia e l’ambizione: se vinciamo in campo e agiamo nel modo giusto, possiamo dare visibilità alla Roma, a Roma, in tutto il mondo». La condivisione, poi. Altro aspetto importante. «Sebbene gestiremo il club con la professionalità, il rigore e la dedizione di qualsiasi nostra attività, questa è prima di tutto una passione: una passione per la città, per la squadra, per la gente che le circonda e per il calcio. La passione dei tifosi locali, della Curva Sud e dei sostenitori in tutto il mondo. E la città è uno dei miei posti preferiti». Stare a Roma significa vivere anche la politica del calcio, lo sviluppo di tutto il movimento. «Assieme agli altri club e alla Lega per ampliare la visibilità di cui la Serie A gode in tutto il mondo. C’è del lavoro da fare per raggiungere la Premier League in termini di immagine internazionale e di ricavi, ma non c’è assolutamente alcun motivo per cui non dovremmo essere tra i migliori, se non il migliore, campionato del mondo. Una parte importante di questo processo, ovviamente, sono le infrastrutture e noi siamo pienamente impegnati a lavorare con la città per costruire un bellissimo nuovo stadio. Il mercato? Il nostro modo di lavorare è diverso. È più importante fare che parlare. Quando avremo qualcosa di concreto da dire, che si tratti di un nuovo acquisto, di un nuovo incarico o altro, allora ci faremo sentire». E anche sui ruoli chiave del club, Fienga a parte, ci sarà da lavorare.LETARGOLa metafora del gigante addormentato porta la firma di Ryan, cioè Friedkin jr. «Riteniamo che la Roma sia un po’ come un gigante addormentato e non c’è motivo per cui, col tempo, questo club non possa competere seriamente per dei trofei a tutti i livelli. Con i tifosi e con la città alle nostre spalle, tutto è possibile alla Roma. Questo Club è davvero speciale. È stato un processo lungo e difficile, ulteriormente complicato dalla crisi generata dal Covid. E ovviamente, quando si parla del Covid, ci sono cose in ballo che sono più importanti del calcio. Però, nonostante tutto, la nostra passione per questa squadra e per questa città non è mai diminuita e siamo entusiasti di essere riusciti a completare questo processo. Per noi gioia infinita, orgoglio e responsabilità. Ma, soprattutto, entusiasmo per quello che possiamo costruire, entusiasmo di arrivare a Roma e metterci al lavoro».