Roma, Gerson a un passo dal Flamengo. Alderweireld o Mancini: Fonseca aspetta il centrale

Nelle prossime ore Gerson diventerà un calciatore del Flamengo. La trattativa tra la Roma e club brasiliano è ai dettagli, i giallorossi avrebbero chiesto 10 milioni di euro, mentre la controproposta è stata di 8. A spuntarla è stato il club di Pallotta che incasserà 10 milioni più il 10% della futura rivendita di Gerson arrivato nella Capitale grazie all’ex ds Sabatini l’11 agosto del 2015 per la cifra di 16 milioni. Il centrocampista non ha mai ingranato, ha rifiutato la cessione al Lilla a gennaio 2017, ma ha accettato il prestito alla Fiorentina nell’estate del 2018 dove ha totalizzato 40 presenze e 3 gol. Non un ottimo bottino per un calciatore arrivato nella Capitale con l’estimate del campione (era stata inserita anche una clausola sull’eventuale vincita del Pallone d’Oro). Adesso Gerson tornerà a casa dopo tre stagioni in Italia deludenti.Per un calciatore che ve ce n’è uno che arriva, è il caso di Toby Alderweireld, centrale del Tottenham che la Roma sta corteggiando già da qualche settimana. Franco Baldini in queste ore sarebbe a colloquio con il Hotspur per trovare l’accordo sul cartellino del trentenne (fino al 25 luglio c’è una clausola di 25 milioni di sterline). La Roma sarebbe disposta a versare nelle casse del club inglese circa 10 milioni, intanto i tifosi dello United sui social stanno commentando il possibile trasferimento chiedendosi: «Perché nessuno dei Reds ha pensato a pagare 25 milioni per un calciatore come Alderweireld?». Se la trattativa per il belga è ancora in via di definizione, quella per Mancini sarebbe a buon punto, ma in stand-by sia per la somma richiesta dall’Atalanta (25 milioni tra parte fissa e bonus), sia perché Petrachi non è pienamente convinto del profilo del giocare.