Gent, Thorup: «Alla Roma manca fiducia, ma sono tra i migliori d’Europa»

Il tecnico del Gent Jess Thorup non parte sconfitto nel match contro la Roma di domani. L’allenatore alla viglia della partita parla così della sfida con i giallorossi: «Dando un’occhiata ai giocatori della Roma si ci rende conto che sono tra i migliori d’Europa. Alla Roma in questo momento manca la fiducia perché non sono arrivate le vittorie, ma non mi interessa come stanno perché penso alla mia squadra». Ecco la conferenza stampa integrale.



La partita. «Giocare in Europa è speciale per tutti. Per me è bellissimo vedere negli ultimi giorni l’ambiente e la concentrazione all’interno della squadra. Questa partita è importante per tutti: per il club, per la squadra e per i giocatori. Adesso affrontiamo una delle squadre forti d’Europa e se invece guardassimo più indietro di qualche mese quando avevamo perso la finale della coppa nazionale, c’era sconforto e tutti si chiedevano verso quale direzione stessimo andando. Invece, ci siamo ricompattati ed è questa la dimostrazione che si impara dagli errori e dalle sconfitte. È un piacere vedere un gruppo così compatto e con questo spirito di squadra che si è venuto a creare. Che poi è quello spirito che ci ha permesso di superare la fase a gironi brillantemente, accedere alla fase successiva aver pescato una grande avversaria come la Roma, una delle migliori squadre d’Europa basta guardare la sua storia sebbene adesso non stia attraversando un buon momento. Noi siamo pronti, domani è solo il primo round di una doppia sfida e per me è importante fare un gol, perché affronteremo due volte la Roma e se diamo un’occhiata al suo potenziale offensivo ci rendiamo conto del calibro degli avversari che andiamo ad affrontare. Non prendere gol non sarà facile, pertanto dobbiamo fare ciò che sappiamo fare meglio: fare gol e giocare all’attacco per realizzare una sorpresa che nessuno si aspetta».





Cambiare la filosofia di gioco. «Noi abbiamo una mentalità offensiva, è il nostro punto di forza e non vogliamo snaturarci. Giochiamo fuori casa e non possiamo pensare di giocare solo in maniera offensiva, molto probabilmente per più della metà del tempo dovremo imparare a difendere e non intendo solo il reparto difensivo, ma un lavoro collettivo e quanto più saremo compatti tanto più avremo occasioni per essere pericolosi in ripartenza».



Assenza Depoitre. «In questo momento non sono in grado di dire se sarà a disposizione. Non gioca una partita completa da oltre tre settimane. Un conto è essere pronti sul piano fisico un altro è sul piano mentale. Vedremo domani se andrà in campo, in panchina o in tribuna».



Le difficoltà della Roma. «Ho visto diverse partite della Roma compresa l’ultima a Bergamo dove ero presente sugli spalti. Dando un’occhiata ai giocatori della Roma si ci rende conto che sono tra i migliori d’Europa. Alla Roma in questo momento manca la fiducia perché non sono arrivate le vittorie, ma non mi interessa come stanno perché penso alla mia squadra».



Passare il turno. «Mi fa piacere che molte persone attorno al club abbiano fiducia. Crediamo tutti che sia possibile, dando un’occhiata alla classifica delle squadre con bilancio europeo, la Roma è il 14esimo posto e statisticamente i soldi che si investono in un club incidono l’80% nel successo della squadra. Sulla base di questi dati sulla carta non ci dovrebbe essere partita, ma il fattore fiducia conta molto e nelle ultime 5 partite abbiamo ottenuto 4 vittorie e un pareggio».



Ultimo aggiornamento: 18:53

