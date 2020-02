Fonseca: «Una vittoria che serve per ritrovare fiducia. Pellegrini? Dobbiamo appoggiarlo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non posso dire che abbiamo fatto una grandissima partita, ma in questo momento è stato molto importante per la fiducia della squadra non prendere gol». Vede il bicchiere mezzo pienoe si tiene stretta la vittoria della suacontro il Gent anche se la prestazione non è stata da incorniciare. «I ragazzi però hanno lottato, vogliono uscire da questa situazione. Col ritorno dei buoni risultati credo che possa migliorare anche la qualità del gioco», aggiunge il portoghese, ringraziando poi i tifosi romanisti: «Hanno capito che la squadra ha bisogno di appoggio e ci hanno sostenuto». Anche se al momento della sostituzione disono piovuti fischi dagli spalti. «Lui è un ragazzo forte ma adesso tutti devono capire che è molto importante per noi e se non è in un gran momento dobbiamo appoggiarlo - sottolinea Fonseca - Se c'è uno in questa squadra che ama la Roma, questo è Lorenzo. E' giovane e sente molto la responsabilità di questo momento difficile, dobbiamo aiutarlo a fargli ritrovare fiducia e non dimenticare quanto è stato importante nei primi sei mesi della stagione».