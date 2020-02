Roma-Gent, dalle 21.00 La Diretta le probabili formazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo le delusioni del campionato, torna in campo la Roma di Paulo Fonseca in Europa League, dove per una gara valevole per i sedicesimi di finale affronta il Gent. I giallorossi hanno superato nei gironi eliminatori il Borussia Monchengladbach e il Wolfsberger accedendo alla fase ad eliminazione diretta insieme al Basaksehir; anche il Gent era già in questo torneo, e prima di affrontare la Roma ha superato nel girone Saint-Etienne ed Oleksandria chiudendo primo.(4-2-3-1) Pau Lopez; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Perez, Pellegrini; Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca(4-3-1-2) Kaminski; Castro-Montes, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Marreh, Owusu, Odjidja; Bezus; Niangbo, David. All. Thorup