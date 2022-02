Roma-Genoa, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Dopo la sosta di due settimane torna la Serie A e la 24° giornata di campionato si apre con la Roma che ospita allo Stadio Olimpico il Genoa. José Mourinho cerca la terza vittoria consecutiva che darebbe continuità di risultati e metterebbe sotto pressione la Juventus, portandosi ad 1 punto di distacco in attesa della sfida dei bianconeri. Situazione disperata per i liguri, penultimi in classifica e con un solo successo stagionale all'attivo: i rossoblu arrivano nella capitale alla ricerca di un'impresa che appare disperata. Per i giallorossi Sergio Oliveira è pedina fissa, più Cristante che Veretout al suo fianco. In attacco Zaniolo con Abraham. Il Genoa si affida ai gol dell'ex romanista Destro.

Segui Roma-Genoa in diretta

Le probabili formazioni di Roma-Genoa

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Mkhitaryan, Maitland-Niles; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Vanheusden, Masiello, Calafiori; Portanova, Badelj; Ekuban, Amiri, Yeboah; Destro. All.: Blessin

Dove vederla in tv e diretta streaming

Roma-Genoa delle 15:00 di sabato 5 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su DAZN. La diretta testuale della partita sarà invece disponibile sul sito de IlMessaggero.it.