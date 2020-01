Roma, Fonseca: «Buona partita, Pau Lopez decisivo»

Una vittoria in trasferta importante per la Roma che a Genova ha sconfitto anche le assenze, ben nove i giocatori indisponibili tra squalificati e infortunati.«Penso che i ragazzi abbiano fatto una buona partita - ha spiegato Fonseca, tecnico dei giallorossi - ma soprattutto devo dire che Pau (Lopez, il portiere)è stato decisivo in alcuni momenti con le sue parate e anche Spinazzola ha fatto una bellissima partita. Le assenze? Non è un momento facile ma in fondo per me è semplice perché questi sono i giocatori che ho a disposizione e dunque non devo pensare molto». Nonostante il successo però il tecnico di qualcosa alla fine non è soddisfatto: la posizione dei suoi giocatori al momento del gol di Pandev. «C'è stato un allineamento non giusto - ha detto-, non abbiamo controllato bene una situazione facile. Non possiamo prendere un gol così nel finale di tempo. In particolare dopo 45' quasi perfetti. Oggi c'è stata qualità sia offensiva che difensiva ma ripeto non possiamo prendere gol così. L'allineamento tra Santon, Mancini e Smalling non è stato corretto, voglio rivederlo ma credo proprio che il problema sia stata la loro posizione». Per Fonseca adesso due gare in quattro giorni contro la Juventus e soprattutto il derby con la Lazio. «Vediamo se riusciamo a recuperare almeno Perotti, ma esclusi gli squalificati Kolarov e Florenzi che rientrano per gli altri non ci sono possibilità».



Note positive, soprattutto nel secondo tempo, per Davide Nicola che più che alla sconfitta odierna guarda al lungo periodo. «Degli errori dei singoli non mi interessa, piuttosto mi è piaciuto il lavoro di squadra visto nel secondo tempo - ha detto l'allenatore del Genoa -. Oggi mi ha lasciato soddisfatto il fatto che la squadra abbia iniziato ad accettare l'uno contro uno, abbia proposto gioco e sul 2-1 ero convinto di poter pareggiare così come lo erano i ragazzi. Poi va detto che Pau Lopez è stato decisivo con parate importanti. Eppure avendo visto le gare della Roma posso dire che non ho visto nessuna squadra metterlo sotto come abbiamo fatto noi nel secondo tempo». Per il futuro dunque Nicola vede positivo. «Chiaro che giocando con questa mentalità da qui alla fine sono straconvinto che potremo recuperare, teniamo conto che ho avuto anche giocatori importanti indisponibili che sto recuperando solo adesso come

Zapata o che non ho avuto come Lerager».