Roma-Genoa diretta 0-0. Ci prova Zajc da fuori area. Palla alta sopra la traversa

8' - Il Genoa spreca una buona possibilità in contropiede: Pjaca e Destro non si intendono e la palla torna tra i piedi di Smalling

5' - Primo calcio d'angolo della partita. La Roma lo conquista grazie ad una deviazione su un cross di Pellegrini. Sugli siluppi del corner, Smalling colpisce di testa mandando alto sopra la traversa

1' - La Roma batte il calcio d'inizio

Dopo la vittoria di Firenze, la Roma cerca il bis nel match casalingo contro il Genoa. Pellegrini arretra in mediana mentre tra i titolari c'è il ritorno di Smalling e Pedro e per la prima volta in campionato anche El Shaarawy. In panchina finiscono Mkhitaryan e Villar. Riposo anche per Spinazzola visto che a sinistra giocherà Bruno Peres. Nei rossoblu Ballardini punta su Scamacca in attacco, con un centrocampo a cinque formato da Badelj e Zajc. Esterno destro l'ex Zappacosta ma l'attesa è tutta per il ritorno all'Olimpico di un "vecchio amore" giallorosso: Kevin Strootman.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Diawara, Pellegrini, Peres; Pedro, El Shaarawy; Mayoral

All: Fonseca

Genoa (3-5-2): Marchetti: Criscito, Radovanovic, Masiello: Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Ghiglione; Pjaca, Destro

All:Ballardini

