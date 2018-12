Roma-Genoa alle 20.30 La Diretta Di Francesco punta su Under e Kluivert

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È in programma all'Olimpico il posticipo domenicale di questa 16esima giornata di Serie A tra la Roma ed il Genoa, guidato in panchina da Cesare Prandelli al suo esordio in campionato lontano da Marassi dopo l'1-1 casalingo con la SPAL. La squadra di Di Francesco cerca l'immediato riscatto dopo il pareggio di Cagliari e le conseguenti feroci polemiche e vuole i tre punti per non vedere dilatarsi troppo la distanza con le prime posizioni di classifica.