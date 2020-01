Roma, Fonseca: «Sono preoccupato per l'attacco. Fuori anche Perotti»

Ultimo aggiornamento: 13:59

Paulo Fonseca non nasconde i suoi timori dopo l’infortunio di Zaniolo e quello di Perotti avvenuto a Parma: «Sono preoccupato, devo essere onesto. Per questa importante settimana abbiamo Kluivert a sinistra e Under a destra, poi c’è solo Pellegrini come trequartista. Per questo sono preoccupato. Con Petrachi e Guido stiamo cercando un calciatore per l’attacco perché abbiamo bisogno in questo momento un giocatore così». Ecco la conferenza stampa del tecnico alla vigilia della partita contro il Parma.Genoa, la Juventus, il derby. «La squadra sta bene, è motivata, ha fiducia. È vero che sarà una settimana importante con tre partite importanti, ma la squadra sta bene».Le assenze di Florenzi e Kolarov. «Giocheranno Spinazzola e Santon».I problemi nel segnare. «Sono preoccupato, devo essere onesto. Per questa importante settimana abbiamo Kluivert a sinistra e Under a destra, poi c’è solo Pellegrini come trequartista. Per questo sono preoccupato. Con Petrachi e Guido stiamo cercando un calciatore per l’attacco perché abbiamo bisogno in questo momento un giocatore così. Abbiamo sempre creato molto situazioni per fare gol, dobbiamo continuare per migliorare la finalizzazione, non è facile. Abbiamo Kluivert e Under perché Perotti ha avuto un trauma contro il Parma e non potrà giocare. Non sarà convocato e difficilmente sarà pronto contro la Juventus».Cristante. «È meglio gestirlo, è stato molto tempo infortunato e non è facile fare due partite consecutive. Domani non giocherà».Cetin. «Non cambieremo nulla, non abbiamo parlato della possibilità del prestito. Resterà con noi fino alla fine della stagione».Kluivert. «Prima dell’infortunio era in un gran momento, è migliorato molto. Devo dire che Perotti ha giocato molto bene, sono soddisfatto di entrambi».Il calendario. «Non è un problema se giochiamo alla sera, l’importante è recuperare più ore per le partite».Spinazzola. «Lui sta bene, si è allenato molto bene e giocherà domani. Io non conosco bene i dettagli della situazione, ma se la società ha deciso così sono sicuro che abbiano fatto bene. Io volevo avere qui Politano ma devo dire che ho totalmente fiducia in Petrachi e Fienga. Se loro hanno deciso così hanno avuto le loro ragioni».Nuovo tentativo con Politano. «Non ho chiesto un altro tentativo. Stiamo cercando un altro giocatore, ma non Politano».Pastore e Mkhitaryan. «Pastore ha cominciato a lavorare in campo e sta bene, Miky anche che non è pronto per queste due partite ma può essere una soluzione per la Lazio».Perotti, Jesus e Pastore sul mercato. «Non sono sul mercato».L’attaccante. «Stiamo solo cercando di trovare un’ala per la posizione di Zaniolo, nessuno in più».La specificità dei ruoli nel calcio. «Penso sia utile parlare di moduli, ma è più importante la dinamica del sistema di gioco. Devo confessare una cosa: io gioco con due sistemi, non credo che bisogna cambiare molto perché se cambi il sistema cambia la dinamica della squadra. Qui in Italia io ho cambiato, mi piace questo tipo di cambiamento perché non è facile giocare contro squadre che cambiano. Se in passato pensavo che sarebbe stato un problema cambiare sistema adesso non lo penso. Il calcio italiano mi sta migliorando. Dopo il calcio italiano sono pronto per tutto».