Roma, gennaio ad alta tensione: una partita ogni quattro giorni, ma quasi tutte all'Olimpico

Da domani i calciatori della Roma potranno recarsi al centro sportivo di Trigoria. Il club aprirà le porte con un giorno di anticipo rispetto alla data fissata per gli allenamenti del 29 dicembre, a usufruire dell’opportunità saranno di certo gli infortunati e qualche calciatore che vorrà farsi trovare in forma per la ripresa ufficiale. I giallorossi, infatti, a partire dal 3 gennaio aspetteranno sette partite in 29 giorni, una ogni 96 ore. Sei di queste si giocheranno allo stadio Olimpico ad eccezione della trasferta a Crotone del 6: come detto si partirà il 3 contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, tre giorni dopo Dzeko e compagni voleranno in Calabria, poi sarà il turno di Inter e Lazio, il 19 gennaio il primo turno di Coppa Italia dei giallorossi contro lo Spezia che Fonseca ritroverà in campionato quattro giorni dopo e a chiudere il tuor de force sarà il Verona. Impegni decisivi giocati in casa senza lo stress da trasferta e che serviranno alla Roma a dare un impronta decisiva al campionato in vista del rush finale: l’obiettivo della stagione è la qualificazione alla prossima Champions che garantirebbe a Fonseca il rinnovo automatico. Il portoghese, infatti, ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2021, ma con la qualificazione alla massima competizione europea l’accordo gli verrà prolungato automaticamente.

