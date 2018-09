Roma-Frosinone: le pagelle: Santon corre verso il risveglio, Schick, fortuna ferma al palo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OLSEN NGMai impegnato seriamente, dorme o quasi, godendosi il primo freschetto stagionale, lui che viene dal Nord Europa. Fosse sempre così, sarebbero tutti più contenti. E pure lui.SANTON 6,5Vince la timidezza e scaccia via i vecchi pensieri con una prestazione prepotente: corre, attacca e assiste (Pastore), quello che deve fare un terzino d’attacco. Quanto alla fase difensiva, aspettiamo test contro attaccanti più tesi. L’impressione è che abbia una voglia matta di dimostrare.MANOLAS 6Una serata con pochi strappi. Errori ridotti al minimo. Esce ad inzio ripresa.FAZIO 6La partita si mette subito bene. Per lui discroso fatto per il compare Manolas.KOLAROV 6,5Tenta molte imbucate. Un assist finisce sui piedi del “leggero” Pastore, che manda alto. Segna nel finale, il primo suo gol all’Olimpico. Rinvigorito, a quanto pare.NZONZI 6,5Palleggia, recupera palloni, galleggia avanti a De Rossi e certe volte va a proteggergli le spalle, sempre molto pulito nelle giocate e nei dare ritmo alla partita. Presenza fisica notevole, non ancora così incisivo sotto l’aspetto tecnico. Cioè non un giocatore da highlights.DE ROSSI 6,5Come Nzonzi, con qualche lancio in più e con maggiore partecipazione offensiva. Da lui partono un po’ tutte le azioni della Roma. Poco sofferente contro gli attaccanti del Frosinone, che girano quasi subito alla larga. Pulito, determinante. Auguri per le 600 con la Roma. Che sono tantissime.UNDER 7Tanti tanti scatti, nemmeno fosse Santander. Con uno, il primo, arriva a un gol bestiale, che dopo novanta secondi spalanca la partita verso il sospiro di sollievo .PASTORE 6,5Uno splendido gol di tacco. Bello, bellissimo, come se non addirittura di più rispetto a quello con l’Atalanta. L’importante è che si prenda coscienza che si possa fare gol anche di sedere, di stinco, con un po’ di cattiveria in più, al di là della posizione in cui vieni schierato. Da trequartista bene, stavolta. Gioca moltissimi palloni, sempre in punta di piedi.EL SHAARAWY 7Al servizio dei compagni, mettendoci sempre corsa e qualità. Un bacio a Under per l’assist servitogli a porta vuota.SCHICK 5La sua fortuna va a stamparsi sulla traversa. Un’altra occasione persa per far cambiare idea all’allenatore. E non solo a lui.MARCANO 6Entra sul risultato di tre a zero per la Roma. Una passeggiata di salute. Non risparmia qualche randellata agli avversari. Stavolta fa la voce grossa.ZANIOLO 6Dopo la Champions, Di Francesco gli regala l’esordio in serie A nel ruolo di Pastore, e suo, ovvero il trequartista. Sfiora anche il gol con tiri da fuori. Il percorso è appena cominciato.LU. PELLEGRINI 6,5C’è chi ne fa trecento e chi è alla prima. Con assist a Kolarov, del quale ha rilevato la posizione in campo.DI FRANCESCO 6,5La partita della paura finisce col partorire un topolino. Si rivedono il risultato e un po’ anche la prestazione. Qualche giocatore sembra aver ritrovato un minimo di convinzione in più. Certo, era il Frosinone, una tappa obbligata per potersi giocare il derby. Ecco, DiFra, sarà tutta un’altra cosa. Ma questa sembra una squadra diversa.DI BELLO 6Tutto sotto controllo.