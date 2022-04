Roma, Friedkin a un passo dal Cannes: a fine maggio l'annuncio

Il presidente della Roma Dan Friedkin è a un passo dall’acquisizione del Cannes. Dalla Francia rivelano che l’imprenditore statunitense potrebbe chiudere l’affare durante il Festival di Cannes che si svolgerà dal 17 al 28 maggio. Nelle ultime settimane i Friedkin sono stati avvistati in costa azzurra dove hanno diverse società immobiliari e a Saint-Tropez dove posseggono una villa. Per il gruppo Friedkin, il Cannes rappresenterebbe una sorta di club satellite della Roma in cui far allenare e crescere nuovi talenti che non avrebbero spazio in Serie A, inoltre, intorno al centro sportivo ci sono diversi terreni edificabili su cui è possibile costruire un’importante rendita.