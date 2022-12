Sabato 31 Dicembre 2022, 01:02

La nuova Roma calcio, fuori dalla Borsa, si presenta come un “unicum” nel mondo delle società italiane, visto che ammetterà la presenza di soci con il “pedigree”. L’assemblea straordinaria del 18 ottobre, svoltasi nello studio del notaio Luca Amato di Roma, alla presenza di Pietro Berardi, amministratore delegato del club giallorosso, controllato dall’unico socio Neep Roma holding, a sua volta detenuto dalla Romulus and Remus Investments llc (RRI), finanziaria di Dan Friedkin, ha approvato il nuovo statuto con la trasformazione da spa a srl e ha modificato i precedenti aumenti di capitale fino a 520 milioni da completare entro fine 2024.

Questo rinnovamento avviene a valle dell’opa compiuta da Friedkin per il delisting della società dal 14 settembre. La srl, a differenza della spa, è connotata da una struttura organizzativa ridimensionata anche dal punto di vista degli adempimenti formali. Il capitale è suddiviso in quote, mentre nella spa lo è in azioni. Detto questo, all’interno della svolta quasi epocale dal punto di vista giuridico della As Roma, spicca quanto è disciplinato dall’art. 6.5 dello statuto: «Possono essere create categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta, ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative». Queste ultime condizioni si riferiscono ad accadimenti indipendenti dalla volontà delle parti. L’unicum consiste nella possibilità che vengano create categorie di soci con relativi poteri, legate ad “argomenti”. Trattandosi della società calcistica romana l’argomento che più sta a cuore potrebbe la costruzione del nuovo Stadio per il quale è stato instradato l’iter presso il Campidoglio. Friedkin sarebbe alla ricerca di altri soci per far fronte all’investimento, allo stato fissato in 582 milioni. Tenendo presente che l’ultima assemblea della società ha alzato a 520 milioni il nuovo fabbisogno ed è stato spostato di due anni il termine per la raccolta, l’aver previsto una categoria di soci legata ad un “argomento” costituisce un indizio molto eloquente, cioè che il capitale potrebbe essere aperto a chi costruisce lo stadio. Si tratta naturalmente di ipotesi suffragate però dall’aver concepito la presenza di soci con un ruolo “limitato”.

GLI ALTRI PASSAGGI

La riorganizzazione del gruppo conseguente al cambiamento della natura giuridica, «prevede ulteriori passaggi, tra loro connessi e sostanzialmente contigui - si legge nel verbale - molti dei quali con efficacia subordinata alla trasformazione in srl». Soccer Società in accomandita semplice di Brand Management srl, la società a cui il club ha trasferito l’attività connessa allo sfruttamento commerciale del marchio Roma. Inoltre As Roma potrà acquistare le quote detenute rispettivamente da ASR Soccer LP srl e Brand Management srl in Soccer. Sempre in relazione all’avveramento della condizione sospensiva del nuovo statuto della srl, è prevista la trasformazione di ASR Media and Sponsorship (Mediaco) spa da società per azioni in società a responsabilità limitata, con conseguente adozione del nuovo testo di statuto sociale della medesima Mediaco. Rispetto a Mediaco, il verbale segnala che quest’ultima ha emesso obbligazioni denominate “€275,000,000 5.125% Senior Secured Notes due 2024”, quotate in Lussemburgo, e per facilitare il rimborso del debito, come si fa in questi casi, si procede a un rifinanziamento mediante l’emissione di nuove obbligazioni senior, non convertibili, assistite da garanzie reali e personali per un importo massimo di 175 milioni.