Conti (eventualmente) da rifare. Se e quando, lo stabilirà il Covid-19. Di certo il 30 di giugno Friedkin avrà più chiaro quanto avrà influito la pandemia sul bilancio della Roma. Un’idea se l’è già fatta anche perché a Trigoria nessuno nega ormai come il passivo sarà a tre cifre. Se Pallotta è pronto a versare altri 20 milioni di ricapitalizzazione, assottigliando ancor di più il margine di guadagno che aveva in mente lo scorso dicembre (90 milioni con la valutazione del club di 704, debiti compresi), trovare nei prossimi mesi un’intesa sul prezzo dell’asset (ora crollato) potrebbe rivelarsi un Everest da scalare. Sia per la perdita di valore che per le prospettive future della società. Se è vero che la Roma è uscita dal settlement agreement nel 2018, per i tre anni successivi deve comunque rispettare una perdita netta aggregata non superiore a 30 milioni. A giugno, il bilancio si assesterà intorno ai -110. Per l’iscrizione alle prossime coppe l’Uefa chiuderà un occhio. Non lo farà invece al termine del break-even nel 2021. Tempo per rientrare, inevitabilmente con le cessioni (Kluivert, Under, Cristante, Schick, Florenzi e Riccardi i sacrificati), ci sarebbe. Non sarebbe semplice - anche in virtù dell’inevitabile svalutazione mondiale del parco-calciatori: secondo uno studio della Kpmg, per la Roma con il blocco del torneo sarebbe del 25%, altrimenti del 16,4% - ma si potrebbe tentare. C’è però un altro problema. A Trigoria già partono dal 1 luglio con -22,5 milioni dovuto ai tre stipendi spalmati recentemente dalla rosa più un altro -30 (almeno) dovuto al botteghino, in previsione di una stagione a porte chiuse. Passivi che senza Champions (che porta in dote almeno 50 milioni) diventerebbero un macigno. Due le vie senza Friedkin (la cui frenata ha avuto ripercussioni anche nello stop del magnate ceco Vitek all’acquisizione di Eurnova, proprietaria dei terreni di Tor di Valle in ottica stadio, con il Campidoglio che ora è in una posizione d’attesa, aspettando di capire se riprenderà o meno la trattativa): ridimensionamento o Pallotta trova altri soci. Scenario ancor più nefasto se la serie A non dovesse riprendere: a quel punto, anche Zaniolo finirebbe sul mercato