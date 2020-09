© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’input è stato chiaro sin dall’inizio: riduzione della rosa a 23 elementi, diminuzione del monte ingaggi del 20% e cessione dei calciatori che non rientrano nei piani di Fonseca. Come spiegato però ieri dal Ceo Fienga, omaggiato a Soriano nel Cimino con il Premio Calabrese, per il nuovo corso targato Friedkin serve pazienza: «Bisogna dare tempo ai nuovi proprietari di organizzarsi e di rendersi conto di tutto quanto. L’approccio è quello che state percependo, ossia di estrema serietà anche nella soluzione di problematiche che ci saranno, senza illudere nessuno, per poi iniziare a progettare con le ambizioni che un club come la Roma deve avere». Tempo, progetto, ambizione: concetti noti che andranno ancora una volta metabolizzati. Il punto di partenza rimane il taglio degli esuberi. Ironia vuole che quelli giallorossi formerebbero un undici tatticamente equilibrato: Olsen in porta (piace al Celtic), Karsdorp (Atalanta) e Santon (Besiktas e Parma) terzini, Fazio (Cagliari) e Jesus (Genoa) centrali, Florenzi (Everton), Coric e Perotti (tra Fenerbahce e Spartak Mosca) in mediana con Pastore (ora ai box e senza offerte) trequartista più Under (Napoli) e Kluivert (Benevento). Soltanto d’ingaggi, la squadra dei partenti vale una quarantina di milioni lordi di stipendi mentre il costo a bilancio è di 63,9 milioni più Fazio (inizialmente completamente ammortizzato) che ha visto il suo contratto esteso a fine luglio sino al 2022. Stipendi alti, costi gravosi ma non solo. Perché Fonseca - a 11 giorni dall’inizio del campionato - sinora ha lavorato perlopiù con questi elementi che non rientrano nei suoi piani. E con il dubbio di avere a disposizione perni quali Dzeko: «Edin è il capitano della Roma - assicura Fienga - e fin quando lo vorrà rimarrà il capitano di questa squadra». Un modo elegante per rimandare (a livello mediatico) la palla al bosniaco. Della serie: per noi resta, se andrà via è perché lo ha voluto lui. Altre indicazioni: «Stiamo facendo il massimo sforzo per mantenere i giocatori che si sono distinti, senza darli via. Poi cercheremo di sistemare alcune zone scoperte. Ma il colpo migliore, che ci può essere riconosciuto, è quello di una campagna che parta dal non scoprire quei ruoli nei quali già siamo forti». In primis Pellegrini e Zaniolo. Ora l’ultimo della serie è Veretout, sul quale continua il pressing asfissiante del Napoli.Meno pressione, apparentemente, gli provoca invece il tam-tam sul ritorno di Totti (e De Rossi). Che inizialmente sembra allontanare: «Dando per scontata la passione, trovo sia sbagliato continuare però a mettere tutta questa pressione, dando per definito il loro ritorno. Hanno avviato dei percorsi professionali per cui oggi si stanno specializzando, acquisendo competenze specifiche. Poi ci sarà un momento in cui ritorneranno». Incalzato dalle domande, si lascia però sfuggire una promessa: «Il caffè con Totti e Friedkin? Lo prendiamo, sicuramente. C’è un rapporto molto bello con Francesco, De Rossi e con tutti. Non c’è motivo di creare contrapposizioni, perché non ci sono».