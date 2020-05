© RIPRODUZIONE RISERVATA

è sempre più lontano dall’acquisizione della. Il magnate texano ha interrotto le trattative con Jamesappena è scattata l’emergenzache ha paralizzato gran parte del mondo. Il presidente dellaera a un passo dal vendere il club a(debiti compresi) e nel mese di febbraio era in via di completamento anche la due diligence su tutta la galassia di società che ruota intorno ai giallorossi. Ma per adesso, anche se nella semestrale pubblicata qualche giorno fa è segnalata la presenza di un investitore interessato alle quote. Nonostante lo spiraglio lasciato aperto, il texano non sembra essere all’orizzonte, l’ultima notizia che lo riguarda è l’acquisto di unaa Santa Monica per 5,75 milioni di dollari dall’attrice della serie tv Grey’s Anatomy Jessica Capshaw, nota agli appassionati come “Arizona”. Pallotta per sperare che qualche investitore si avvicini al club deve necessariamente abbassare il prezzo a, ma resta comunque difficile trovare imprenditori o magnati che, in un momento di forte incertezza per l’Italia, decidano di investire nel calcio italiano.Il presidente della Roma, dunque, ha davanti due strade: la prima è restare a capo del club fin quando l’economia non si stabilizzi, cercare nuovi soci e vendere l’asset al prezzo originario; oppure svendere la Roma a un acquirente disposto a pagare una cifra che non permetterebbe a Pallotta di mettere a segno una plusvalenza. Al momentoè stata incaricata di cercare nuovi investitori come accaduto a ottobre 2019, la ricerca è a 360 gradi: da gruppi arabi a imprenditori americani, arrivando fino al mercato cinese. Una ricerca che, per adesso, non ha portato nessun frutto. Ma Pallotta ha fretta perché la situazione debitoria del club è preoccupante: la semestrale, infatti, è stata chiusa con un rosso di 87 milioni che potrebbe aumentare nei prossimi mesi arrivando -110, con il numero uno giallorosso costretto a ricapitalizzare per non far perdere valore all’asset. Un quadro allarmante che come conseguenze potrebbe portare all’abbassamento dei salari e la cessione dei gioielli del club come. Quest’ultimo recentemente incoronato da Francescocome uno dei migliori esterni del calcio italiano.A tutto questo si aggiunge l’ennesima doccia fredda: Rodovanha fermato l’acquisizione della società Eurnova, proprietaria dei terreni di Tor di Valle dove dovrebbe sorgere il futuro nuovo stadio della Roma. A confermarlo il CEO Martin Němeče di CPI Property Group: «L’operazione è rinviata. Abbiamo discusso, ma non abbiamo assunto alcun impegno. Alle condizioni finanziarie di cui avevamo parlato, non è possibile concludere l’accordo», sono le sue parole al giornale ceco E15 .