La Roma cerca un'alleanza di mercato con la Juve per aggirare lo stop

La certezza della Roma al 19 marzo (semestrale chiusa a - 87 milioni) si scontra perlopiù con due incertezze: 1) Esito trattativa Friedkin-Pallotta 2) Posizione finale in campionato (e in Europa League) con annessa o meno qualificazione alla prossima Champions. Su queste basi, in ottica futura, a Trigoria sono sempre stati abituati a immaginare lo scenario peggiore. E così, nell’immobilismo che grava su alcune operazioni (riscatti di Smalling e Mkhitaryan, rinnovo di Pellegrini), la società comunque si muove. Consapevole, soprattutto non dovesse arrivare quarta e a fronte di un mancato slittamento dei paletti del Fpp, che le linee guida saranno le solite: 1) Abbassamento dei costi 2) Plusvalenze 3) Profili giovani e operazioni low cost. Se nel primo caso la lista degli addii è lunga, per gli altri due punti proseguirà l’alleanza con la Juventus. Al vaglio nuove operazioni. Una di queste potrebbe riguardare Mandragora e Cristante, ipervalutando i due cartellini almeno una trentina di milioni. Ma attenzione anche a Orsolini (dovesse partire Under) per il quale Paratici ha un’intesa col Bologna simile a quella con l’Udinese per il regista. Sul fronte-giovani, si studia il rientro di Frattesi (c’è un diritto di riacquisto a 15 milioni). Per la fascia, piace Faraoni. A parametro zero, l’obiettivo è Bonaventura. Il tutto al netto dell’approdo di Friedkin.

